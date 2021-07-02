Anında yağ yakıcı özelliği bulunan mucize detoks suyu tarifi

Detoks suyu; vücut için gerekli vitamin ve mineralleri sağlayan, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran bir içecektir. İçinde bulunan meyveler ve sebzelerle birlikte vücuda enerji verir, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Ödem atılmasına ve yağ yakımına destek olur. Detoks suyu; tek başına kilo verdirmez. Mutlaka sağlıklı beslenmenin yanında yardımcı olarak tüketmek gerekir.

DETOKS SUYU MALZEMELERİ

1 adet lime

2 adet salatalık

1 büyük portakal

1 litre maden suyu

Bir tutam nane

1 çay kaşığı bal

YAPIMI

Bir salatalığı blenderda püre haline getirin ve diğerini daire şeklinde dilimleyin. Portakal ve limonun suyunu sıkın. Salatalıkları, suyu ve balı büyük bir sürahi içinde birleştirin ve karıştırın. Soda ekleyin ve taze nane yapraklarıyla süsleyin.



