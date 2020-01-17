Anka Neferler Tim, Yunanistan'ın stratejik kurumlarını hackledi

Türk hacker grubu Anka Neferler Tim tarafından düzenlenen saldırıyla, Yunanistan'ın en stratejik kurumlarına ait internet siteleri çökertildi. Çökertilen siteler arasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın sitesi de bulunuyor.
Türk hacker grubunun Yunan hükümet sitelerine yaptığı saldırı Yunan medyası tarafından da duyuruldu. Haber, "Türk hackerlar Yunan hükümetinin web sitelerine saldırdı" başlığı ile haberleştirildi.
Öte yandan Anka Neferler Tim adlı hacker grubu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı sitesini erişime kapattık. Biz canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak" ifadelerini kullandı.
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