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  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın acı günü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın amcası Şadi Yavaş hayatını kaybetti. Polatlı’da uzun yıllar esnaflık yapan 86 yaşındaki Şadi Yavaş uzun süredir tedavi görüyordu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın amcası Şadi Yavaş hayatını kaybetti.

Polatlı’da uzun yıllar esnaflık yapan 86 yaşındaki Şadi Yavaş uzun süredir tedavi görüyordu. En son Polatlı Devlet Hastanesi Palyatif Bölümünde yatan Yavaş, bugün sabaha doğru hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın amcası Sadi Yavaş için, öğle namazını müteakip Polatlı Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Yavaş, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, eski Polatlı Belediye Başkanı Sami Çay, Haymana eski Belediye Başkanı Hacı Aysu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Sobacılar Odası Başkanı Cabbar Çepur ve çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

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