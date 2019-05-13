Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında 5'inci kez toplandı. Toplantı, 16 Nisan tarihli meclis toplantısının tutanak özetinin okunması ile başladı. Ardından tutanak oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda daha sonra, gündem maddesi arasında yer alan sosyal denge tazminatı konusu görüşüldü. Meclis üyeleri tüm çalışanlara eşit olarak sosyal denge tazminatı verilmesi önergesini oy çokluğu ile kabul etti. Karar belediye çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı. 2014 yılına kadar verilmeyen sosyal denge tazminatının, 2014-2017 yılları arasında bazı aylar verildiği, 2017-2018'de ise yüzde 100 verilmediği öğrenildi.

BAŞKAN YAVAŞ, ÖNERGEYİ KABUL ETMEDİ



AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dâhil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için önerge sundu. Ancak Başkan Yavaş, sunulan önergeyi gündeme almayınca tartışma çıktı. Altunışık, önergenin gündeme alınmamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, "5393 sayılı kanun gereğince bu önergeyi gündeme almama hakkınız yok. Bunu burada gündeme almanız gerekiyor, burası hangi kararı verirse ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Eğer kararı beğenmezseniz 7 gün içerisinde reddedebilirsiniz" dedi.