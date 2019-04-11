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Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi olayında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent Mahallesinde yaşanan hayvan katliamıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Batıkent’te 16 köpeği zehirli et vererek katleden zanlılar olay yerinde yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası görüntüleri aracılığıyla yakalanmıştı.

16 köpeğin zehirlenerek katledilmesi olayında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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**MANSUR YAVAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN PAKDEMİRLİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde zehirli etlerle köpeklerin öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, “Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent’teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler” demişti.

Ayrıca edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, yaşanan köpek katliamının araştırılmasına yönelik özel bir ekip kurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara köpek zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Köpeklerin başıboş çeteler gibi dolaşması hoş değil. Belediyeler de kısırlaştırma ciddi yapsaydı bugün bunu konuşur olmazdık.
Yazık size, bırakana da yazık. o kanunu çıkartmayana da
Adalet, Türkiye'de sadece kadın ismi.
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