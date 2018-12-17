Ankara'da K-Pop fırtınası esti! Koreli MYTEEN grubu gençleri coşturdu!

Yarışmanın birincilerine 1000, ikincilerine 700 ve üçüncülerine ise 500 dolar para ödülü verildi.

Daha sonra bir vokal ve dans yarışmasının düzenlendiği etkinlikte, her yaştan Türk öğrenciler tekli veya grup olarak performanslarını sergiledi. Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho'nun da aralarında bulunduğu jüri üyeleri, vokalde İnci Rüzgar Dülek'i birinci, Aybike Berrak Özdemir'i ikinci ve Büşra Işık'ı üçüncü seçti. Dans performansı sergileyenler arasından ise MERAS grubu birinciliğe, D.A.B. grubu ikinciliğe ve Dilara Erdem üçüncülüğe layık görüldü.

Büyükelçilik ile Kore Kültür Merkezi iş birliğinde düzenlenen festivalde konuklara geleneksel Kore yemekleri ikram edildi. Ardından Kore'den gelen makyaj uzmanı Jeon HyeHoon ve saç tasarım uzmanı Heo SoYoung, katılımcılara "İdol" (Koreli sanatçılara verilen isim) saç ve makyaj stili hakkında bilgi verdi.

Festival kapsamında Türkiye'ye gelen ve Lee Taevin, Chunjin, Eunsu, Kim Kookheon, Shin Junseop, Song Yuvin ve Hanseul'dan oluşan MYTEEN isimli Koreli müzik grubu da dinleyicilere bir konser verdi. MYTEEN'e gençler büyük ilgi gösterdi, şarkılara coşkuyla eşlik etti.

MYTEEN grubu, yayınladıkları "MYTEEN GO!" ve "F;UZZLE" isimli albümleriyle müzik çalışmalarına devam ediyor. Grup, Kore Pazarlama Ödülleri'nde de "Yarının Yıldızı Ödülü'nü" kazanmıştı. (AA)

