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Ankara'da kan donduran aile cinayeti... Detaylar ortaya çıktı! Arkadaşlarından 'helallik' istemiş

09.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde güvenlik görevlisi Mehmet Uğur (47), boşanma aşamasındaki eşi hemşire Zuhal (42) ile çocukları Tuğçe (12) ve Yusuf'u (9) bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Kan donduran aile cinayetinin detayları ortaya çıktı. Mehmet Uğur'un (47), olaydan önce arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı ortaya çıktı. İşte olayın ayrıntıları...

Ankara'da kan donduran aile cinayeti... Detaylar ortaya çıktı! Arkadaşlarından 'helallik' istemiş

Kan donduran olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Uğur (47), eşi Zuhal Uğur (42) ile çocukları Tuğçe Uğur (12) ve Yusuf Uğur’un (9) kaldığı eve geldi.

Çocukları görme bahanesi ile eve gelen Mehmet Uğur, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle cinnet getiren koca, eşini ve çocuklarını bıçaklayarak öldürdü.

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'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Uğur, daha sonra arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı atıp, ardından da kendini evin doğal gaz borusuna astı. Mesajı alan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İnceleme sonrası 4 kişinin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI HASTANEDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Mehmet Uğur’un bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve eşi Zuhal Uğur’un da aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

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'BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR'

Ailenin boşanma aşamasında olduğunu dile getiren akrabası Şakir Olcay, “Mahkemeye verdiler, mahkemede gün atmışlar. Bunlar psikoloğa gidiyorlar. Akşamında gelmişler çocuklarını alacakmış herhalde. Çocuğun biri geliyor, biri gelmiyor. Hanımını öldürüyor, çocukları öldürüyor, kendini asıyor. Böyle olmuş olay işte. Boşanma aşamasındaydılar. Huzursuzluk, geçimsizlik olan, biraz işte cinnet mi geçirdiler nasıl olmuşsa çocukları ve hanımını öldürüyor” ifadelerini kullandı.

‘KAPIYI KIRALIM ÖYLE GİRELİM’

Bir mahalle sakini ise Mehmet Uğur’un çocuklarını almak için geldiğini belirterek, “Ölen adamın erkek kardeşi çocukları almak için bu eve geliyor ve kapıyı açmıyor kimse. Sonrasında yöneticiye başvuruyor, yöneticiye ‘Kapıyı kıralım öyle girelim’ diyor. Yönetici de izin vermiyor, polisleri arama taraftarı olduğunu söylüyor. Polisler gelmeden önce kapıyı kırıp içeri girdiklerini söylüyorlar. İçeri girdiklerinde zaten herkes ölmüş. Adam da kendini asmış zaten. Ondan sonra olay yeri inceleme geliyor. Zaten sorunlu giden bir evlilikmiş, boşanma aşamasındalarmış. Sadece adamın çocuklarını bir hafta görme hakkı varmış. Çocuklarını almak için geldiğini söylüyorlar” diye konuştu.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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