Ankara'da kurye skandalı! Kapıyı genç kadın açınca içeri girmeye kalktı... Kameraya yansıdı, viral oldu

Ankara'da yaşanan kurye skandalı, apartman güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre bir kurye, siparişi teslim ettikten sonra kadın müşterinin evine girmeye çalıştı.

İÇERİYE KADAR GİRDİ, KAFASINI UZATINCA FARK ETTİ

Görüntülerde, genç kadının kapıyı açıp siparişi teslim aldığı ve ödeme yapmak için içeriye döndüğü anlar yer alıyor. Tam bu sırada kurye, fırsattan yararlanarak kapıdan içeriye kadar girdi. Ancak evde kalabalık olduğunu fark edince geri dönmek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Apartman sakinleri olaydan büyük tedirginlik yaşarken, söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu

. Polis ekiplerinin kuryeyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.