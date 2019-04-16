Ankara'da Melih Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

31 Mart yerel seçimlerini kazanarak mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yine dikkat çeken bir karara imza attı.
Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 yılının başında TBMM'nin karşısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu meydandaki kavşağa, iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan anıt yaptırdı. 17-25 Aralık sürecinin ardından anıt, tartışmalara yol açmış ve CHP tarafından TBMM gündemine taşınmıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, anıtı kaldırttı. Büyükşehir Belediye ekipleri, sabaha karşı kavşağa geldi. Meydandan vinç yardımıyla sökülen anıt, kamyona yüklenerek, götürüldü. Anıtın yerleştirildiği kaide ise meydanda kaldı. Başkan Yavaş'ın talimatıyla, kavşağa yeni bir anıt yerleştirileceği belirtildi.
(DHA)
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