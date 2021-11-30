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  4. Ankara'dan sonra şimdi de Manisa! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı

Ankara'dan sonra şimdi de Manisa! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı

30.11.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 12 yaşındaki Enes Koca'nın ardından bir köpek saldırısı haberi de Manisa'dan geldi. Manisa'da evinin önünde oynadığı sırada, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Dilek, ölümden döndü. Bir dişi kırılan çocuğun yüzündeki derin kesiklere 60 dikiş atıldı. Komşuların köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Mert Dilek, "Artık köpekleri görmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Geceleri korkuyorum" dedi.

Ankara'dan sonra şimdi de Manisa! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı

Ankara'da 12 yaşındaki Enes Koca'nın ardından bir köpek saldırısı haberi de Manisa'dan geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan olayda oyun oynamak için sokağa çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Dilek, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

KÖPEKLERDEN BİRİ YERE DÜŞEN MERT'İN YÜZÜNÜ ISIRDI

Yere düşen Mert'in üzerine çıkan köpeklerden biri, yüzünü ısırmaya başladı. Komşularının yardımıyla köpek uzaklaştırılırken, çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı duyarak geldiği yerde çocuğunu kanlar içerisinde yerde gören anne Meral Dilek (41), sinir krizi geçirerek bayıldı.

YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak burada kuduz aşısı yapılan Mert, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

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"OLAYDAN SONRA SİNİR HASTASI OLDUM"

Çocuğunun yaşadığı olayla ilgili konuşan annesi Meral Dilek, şunları söyledi:

"Köpekler çocuğuma saldırmış. Dışarıya oynamaya çıkalı 20 dakika olmuştu. Mert'e köpeklerin saldırdığını söylediler, hemen kendimi dışarıya attım. Çocuğumun o halini gördüm, kanlar içerisindeydi. Mert'i o şekilde görünce bayıldım. Komşular müdahale etmiş. Benim çocuğumu gelip kim koruyacak? Ben köpek sesi duyunca saçlarımı yoluyorum. Çocuğumu mahvettiler. Mahallede çok sayıda başıboş köpek var. Hepsini toplasınlar. Geçen yine mahalleden bir kız çocuğuna saldırmışlar. Mahallede herkes bu olaylardan sonra artık sopayla geziyor. Ya benim çocuğum ölseydi. Ben bu olaydan sonra sinir hastası oldum." (DHA)

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Ankara
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