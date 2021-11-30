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Okuldan dönerken sokak köpekleri saldırmıştı! Ağır yaralanan Enes'le ilgili yeni gelişme

30.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan Enes Koca (12), hayati tehlikeyi atlattı. Koca'nın, saldırıya uğradığı bölgede parçalanmış kıyafetleri bulunurken, amca Kemal Koca, "Resmen çocuğu parçalamışlardı. Hayati tehlikeyi atlattı ama ciddi şekilde hırpalanmış" dedi.

Okuldan dönerken sokak köpekleri saldırmıştı! Ağır yaralanan Enes'le ilgili yeni gelişme

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca, okul çıkışı kestirmeden eve gitmek için dağlık alana çıktı. Ancak o sırada Koca, önüne çıkan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Enes, eve gelmeyince ailesi aramaya çıktı. Aile, Enes Koca'yı, dağlık alanda sokak köpeklerinin arasında kanlar içinde yerde yatarken buldu. Enes Koca, Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye altına alınan Enes, bugün hayati tehlikeyi atlatarak normal odaya alındı.

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"ÇOCUĞUN TÜM KIYAFETLERİ PARÇALANMIŞ"

Enes'i arama çalışmalarına katılan amcası Kemal Koca, yeğenine ait okul üniforması ve iç çamaşırlarını parçalanmış halde buldu. Burada konuşan Kemal Koca, "Yeğenim burada yaklaşık 9 köpeğin şiddetine maruz kaldı. Okuldan çıktıktan sonra buraya nasıl geldi onu bilmiyoruz. Normalde eve gelirken bu yoldan gelmez. Resmen çocuğu parçalamışlardı. Hayati tehlikeyi atlattı ama baya ciddi şekilde hırpalanmış. Herkes hayvanını sevebilir, gidip barınakta hayvanları sevsinler. Çocuğun tüm kıyafetleri parçalanmıştı, çıplak vaziyette kalmıştı. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin" dedi.

"BU ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çağlar ise, "Çocuk dün okuldan çıktıktan sonra evine doğru giderken köpek saldırısına uğradı. Daha sonra bir vatandaş sayesinde ailesi haberi alıp buraya geldi. Çocuğu hemen hastaneye götürdüler. Durumu ilk etapta kötüydü; ama yoğun bakımdan çıkardılar, şimdi iyiymiş. Çocuklarımız burada okula gidip gelirken kafaları rahat şekilde hareket edemiyorlar. Burada bir önlem almamız gerekiyor. Belediye ekipleri, bu civardaki köpekleri topladı. Bu konuda bize çok sayıda şikayet geliyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar okula giderken, kafaları rahat şekilde hareket etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Tedavisi süren Enes Koca'nın, hayvansever olduğu, bir köpekle çektirdiği fotoğrafının da ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

(DHA)

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Ankara Pursaklar
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