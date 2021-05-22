Ankaralı Ayşe kimdir? Aslen nereli? Ankaralı Ayşe Dinçer kaç yaşında?

Star TV'nin sevilen programı İbo Show'a bu hafta Ankaralı Ayşe konuk oluyor. Ankaralı Ayşe ismiyle tanınan Ayşe Dinçer, müzisyenliğinin yanında katılmış olduğu televizyon programlarıyla da sıkça konuşuluyor. Peki Ankaralı Ayşe kimdir?

ANKARALI AYŞE KİMDİR? AYŞE DİNÇER ASLEN NERELİ? ANKARALI AYŞE KAÇ YAŞINDA?

Ankaralı Ayşe ismiyle tanınan sanatçı Ayşe Dinçer, 1977 senesinde dünyaya gelmiştir. Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak bilinmektedir. Ankara'da doğduğunu söyleyen Ayçe Dinçer, aslen Mersinli olduğunu açıklamıştır. Fakat "Artık Ankara'lıyım" diyerek bu konuya açıklık getirmiştir. Mersin Gazi Lisesi'nde eğitim gördüğü dönem, liseler arası ses yarışmasında birincilik elde etmiştir.

Çok genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne alan Dinçer, aile geçimine katkı sağlamıştır. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılım göstermiş ve yarışmada Akdeniz bölge birincisi ve Türkiye ikincisi olarak hayalini gerçekleştirmiştir. 2002 senesinde Mersin'den Ankara'ya yerleşmiş, 6 yıl sonrasında ise İstanbul'a geliş kararı vermiştir. Koçum Benim adlı albüm ile beraber İstanbul'da da sahne almaya başlayan sanatçı, 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın pek çok ülkesinde onlarca konser vermiştir. Emre Ergen ile evli olan Dinçer'in eşi Emre Ergen, Ayşe Dinçer'in konser programlarında ona yardımcı olmaktadır.



