MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun kaç yaşında ve nereli?

Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun kaç yaşında ve nereli?

16.10.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşlardan beri müzik ile iç içe olan Ankaralı Coşkun 8 yaşına geldiğinde babası ile düğünlere gitmiş ve türkü okumaya başlamış. Müzikle çocukluktan beri ilgilenen Ankaralı Coşkun şimdilerde ünlü bir sanatçı. Ankaralı Coşkun Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. İşte merak edilenler...

Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun kaç yaşında ve nereli?

Ankara havası türküleri seslendiren Ankaralı Coşkun'un en popüler şarkıları arasında "Ankara'nın Bağları" yer alıyor. Ankara’nın Bağları türküsü 2013 ve 2014'te googleda dünya çapında en çok aranan ilk 10 eserden biri oldu. Coşkun tarafından seslendirilen bu türkü “Medcezir”, “Kardeş Payı” gibi birden fazla popüler dizide kullanıldı. İşte merak edilenler...

ANKARALI ÇOŞKUN KİMDİR?

4 Nisan 1977 Ankara doğumlu Ankaralı Coşkun 44 yaşındadır. Ankaralı Coşkun'un babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir. Ankaralı Coşkun bağlama ile henüz 5 yaşında tanıştı. Ankaralı Coşkun daha bebekken babasından bağlamayı alıp çalmaya başladı. 8 yaşına geldiğinde saz çalıp türküler söylemeye başlayan Ankaralı Coşkun, daha iyi türkü söylemek için saatlerce çalıştı.

Ankaralı Coşkun'un ilk albümü 19 yaşındayken çıktı. "Vay Seni Vay Vay" albümünü müzikseverlerle buluşturan Ankaralı Coşkun, asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yaptı. Usta dediği birden fazla sanatçının da yer aldığı albüm ile Ankaralı Coşkun, adını geniş kitlelere duyurdu.

2003'te "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005'te "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007'de "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009'da "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı ise 2011 yılında çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz neden final yapıyor?
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.