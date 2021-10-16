Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun kaç yaşında ve nereli?

Ankara havası türküleri seslendiren Ankaralı Coşkun'un en popüler şarkıları arasında "Ankara'nın Bağları" yer alıyor. Ankara’nın Bağları türküsü 2013 ve 2014'te googleda dünya çapında en çok aranan ilk 10 eserden biri oldu. Coşkun tarafından seslendirilen bu türkü “Medcezir”, “Kardeş Payı” gibi birden fazla popüler dizide kullanıldı. İşte merak edilenler...

ANKARALI ÇOŞKUN KİMDİR?

4 Nisan 1977 Ankara doğumlu Ankaralı Coşkun 44 yaşındadır. Ankaralı Coşkun'un babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir. Ankaralı Coşkun bağlama ile henüz 5 yaşında tanıştı. Ankaralı Coşkun daha bebekken babasından bağlamayı alıp çalmaya başladı. 8 yaşına geldiğinde saz çalıp türküler söylemeye başlayan Ankaralı Coşkun, daha iyi türkü söylemek için saatlerce çalıştı.

Ankaralı Coşkun'un ilk albümü 19 yaşındayken çıktı. "Vay Seni Vay Vay" albümünü müzikseverlerle buluşturan Ankaralı Coşkun, asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yaptı. Usta dediği birden fazla sanatçının da yer aldığı albüm ile Ankaralı Coşkun, adını geniş kitlelere duyurdu.

2003'te "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005'te "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007'de "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009'da "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı ise 2011 yılında çıkardı.

