MAGAZİN

Anketler sonuçlandı! İşte araba sevdalısı ünlü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

KizlarSoruyor tarafından düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı ankete göre, 'Araba Sevdalısı Ünlü’ Cem Yılmaz seçildi.

Anketler sonuçlandı! İşte araba sevdalısı ünlü!

KizlarSoruyor anketinde, üyelere ‘Sizce arabalara düşkünlüğüyle bilinen araba sevdalısı ünlü kim?’ sorusu yöneltildi.

Ankette oyların yüzde 46’sını alan Cem Yılmaz, açık ara birinci oldu.

Başarılı komedyeni yüzde 26 oy oranıyla bir diğer araba sevdalısı Kıvanç Tatlıtuğ takip etti.

Acun Ilıcalı’nın yüzde 20 oy aldığı ankette Şahan Gökbakar yüzde 8 oy oranıyla dördüncü oldu.

Ankette kız erkek dağılımında da sıralama değişmedi. Erkeklerin yüzde 60’ı araba sevdalısı ünlü olarak Cem Yılmaz’ı tercih ederken kızların yüzde 37’si Kıvanç Tatlıtuğ’u seçti.

PARTNERBöylesini gördünüz mü?Böylesini gördünüz mü?
Cara Delevingne göğüsleriyle ilgili detay verdiCara Delevingne göğüsleriyle ilgili detay verdi
Kourtney Kardashian'dan nispet yapar gibi pozlar!Kourtney Kardashian'dan nispet yapar gibi pozlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Acun Ilıcalı kıvnaç tatlıtuğ

En Çok Okunan Haberler

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Wilma Elles'ten tatil paylaşımı! Yine olay oldu

Wilma Elles'ten tatil paylaşımı! Yine olay oldu

Cara Delevingne göğüsleriyle ilgili detay verdi

Cara Delevingne göğüsleriyle ilgili detay verdi

Kourtney Kardashian'dan nispet yapar gibi pozlar!

Kourtney Kardashian'dan nispet yapar gibi pozlar!

Neslihan Atagül: Evim yanımda, kocam yanımda

Neslihan Atagül: Evim yanımda, kocam yanımda

Ahu tek başına döndü

Ahu tek başına döndü

Didem Soydan'ın 8 yaş fotoğrafı

Didem Soydan'ın 8 yaş fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.