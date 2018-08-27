Anketler sonuçlandı! İşte araba sevdalısı ünlü!

KizlarSoruyor anketinde, üyelere ‘Sizce arabalara düşkünlüğüyle bilinen araba sevdalısı ünlü kim?’ sorusu yöneltildi.

Ankette oyların yüzde 46’sını alan Cem Yılmaz, açık ara birinci oldu.

Başarılı komedyeni yüzde 26 oy oranıyla bir diğer araba sevdalısı Kıvanç Tatlıtuğ takip etti.

Acun Ilıcalı’nın yüzde 20 oy aldığı ankette Şahan Gökbakar yüzde 8 oy oranıyla dördüncü oldu.

Ankette kız erkek dağılımında da sıralama değişmedi. Erkeklerin yüzde 60’ı araba sevdalısı ünlü olarak Cem Yılmaz’ı tercih ederken kızların yüzde 37’si Kıvanç Tatlıtuğ’u seçti.

