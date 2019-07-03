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Annabelle bebeği hakkındaki korkutucu gerçekler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 03.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren çiftinin yaşadığı olaylardan uyarlanan “Annabelle” serisinin yeni filmi vizyona girdi. Filme konu olan Annabelle bebeğinin gerçek hayattaki korkutucu gerçekleri ise kan dondurdu.

Annabelle bebeği hakkındaki korkutucu gerçekler!

Yayınlandığı andan itibaren iddialı yapımlar arasına giren ve izleyeni gerim gerim geren en iyi korku filmleri arasına da giren Annabelle serisinin, üçüncü filmi olan “Annabelle Comes Home” vizyona girdi.

Hayranlarının merakla beklediği filmin konusu, diğer serilerde de olduğu gibi gerçek olaylara dayanıyor. 2017 yılında vizyona giren Anabelle Creation’un devamı niteliğinde olan film, “Korku Seansı” evreninin ise yedinci filmi.

Amerikalı paranormal araştırmacılar Ed Warren ve Lorraine Warren çiftinin vakalarını konu alan filmler, son zamanların en iyi korku filmi listelerinde yer aldı. Çiftin vakalarından biri olan Annabelle bebeği hakkındaki korkutucu gerçekleri ise sizler için listeledik.

1. Filmlerde yer alan korkutucu görünümlü bebeğin aksine, gerçek hayattaki Annabelle bir Raggedy Ann bebeği. Raggedy Ann, Amerikalı Yazar Johnny Gruelle’in çocuklar için yazdığı kitapta ortaya çıkan bir karakter.

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2. Aslında filmdeki gibi, dev bir cam vitrinde değil çoğunluğu ahşaptan yapılmış bir kutuda saklanıyor.

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3. Ancak tıpkı filmdeki gibi, Annabelle’in içinde bulunduğu kutunun üzerinde de bir uyarı mesajı yer alıyor.

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4. Kutunun üzerine bir de tarot şeytan kartı yerleştirilmiş.

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5. Warren Occult Museum’da tutulan Annabelle bebeğine biri yaklaştığında, ürkütücü bir klise müziği çalmaya başlıyor.

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6. Yıllar önce yaşanan bir olayda, müzeyi ziyaret eden bir kişi uyarıları görmezden gelerek, Annabelle’in tutulduğu kutuya çarptı. Kısa bir süre sonra ise, kutuya çarpan kişinin motorsiklet kazasında öldüğü öğrenildi.

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7. Warren’ın evini ziyaret eden bir rahip ise, Tanrı’nın şeytandan daha güçlü olduğunu ifade ederek Annabelle’yi fırlattı. Rahip, Warren’lardan dönerken ciddi bir trafik kazası geçirdi.

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8. Annabelle’in tutulduğu odanın, bir rahip tarafından düzenli olarak kutsandığı söyleniyor.

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9. Medyum olan Lorraine Warren, Annabelle’in çok fazla insana zarar verdiğini hissedebildiği için ona bakmaktan hoşlanmıyordu.

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10. Ed ve Lorraine çiftinin kızları Judy ise, ailesinin Annabelle’nin gözlerine asla bakmamasını tembihlediğini söyledi.

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11. Lorraine Warren bir keresinde Annabelle’e bağlı olan şeytani ruhun, bir vücuda ihtiyacı olduğunu söyledi.

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12. Annabelle, 1970 yılında öğrenci hemşiresi olan Deidre Bernard’a annesi tarafından hediye edilmiş. Ancak, Annabelle’in tuhaf davranışlarını fark etmeleri uzun sürmemiş. Warren çiftinin söylediğine göre bebek, evin içerisinde konum değiştirirdi.

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13. Ed ve Lorraine’nin damadı Paranormal Araştırmacı Tony Spera’nın, Warren koleksiyonunda en çok korktuğu şey de Annabelle’di.

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14. Gerçek Annabelle bebeğini satın almak isteyen biri Tony Spera’ya 1 milyon dolar teklif etti. Spera ise, bebeği kutudan çıkarmanın toplum için tehlikeli olduğunu söyleyerek bu teklifi reddetti.

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15. Annaballe bebeği hala, Monroe ABD’de bulunan Warren’s Occult Museum da sergileniyor. Hakkında pek çok hikaye olan Annabelle yeni filmde de korku salmaya devam ediyor.

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