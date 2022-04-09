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Anne acısıyla sarsılan Linet: Benim için hayat durdu

09.04.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Linet, annesinin ölümünden sonra ilk kez konuştu. Şarkıcı, "Benim için hayat durmuş durumda" dedi.

Anne acısıyla sarsılan Linet: Benim için hayat durdu

İki hafta önce annesi Leyla Özgecan'ı kaybeden şarkıcı Linet, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin sorularını cevapladı.

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"BENİM İÇİN HAYAT DURMUŞ DURUMDA"

Annesinin ölümünden dolayı zor günler geçirdiğini ve kilo kaybettiğini söyleyen şarkıcı, "Türkiye'den ve İsrail'den arayan soran herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu acılı dönemimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. Benim için şu anda hayat durmuş durumda.Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük sıcaklığı ve en büyük desteği annemden alıyordum." diye konuşarak duygusal anlar yaşadı.

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Linet, "18 Nisan'da annemin adına bir iftar vermek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.


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