Bazı yemekler vardır ki kokusu bile insana çocukluğunu hatırlatır. Sulu patates yemeği de Türk mutfağının en sevilen ev yemekleri arasında yer alıyor. Yanında pirinç pilavı ve turşuyla servis edildiğinde sofrayı tamamlayan bu klasik lezzeti hazırlamak oldukça kolay. Üstelik doğru malzeme ölçüleri ve birkaç küçük püf noktasıyla patatesleri dağılmadan yumuşacık pişirmek mümkün.

KLASİK PATATES YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 kişilik tarif için:

4 adet orta boy patates

1 adet büyük kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

İsteğe bağlı olarak yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

SULU PATATES YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyup yıkayın. Orta büyüklükte küpler halinde doğrayın. Çok küçük doğramamaya dikkat edin; aksi halde pişerken dağılabilirler.

Tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından küçük doğranmış yeşil biberleri ilave edip birkaç dakika daha pişirin.

Domates ve biber salçasını tencereye alarak kokusu çıkana kadar kavurun. Bu aşamada baharatları da ekleyip karıştırın.

Doğradığınız patatesleri tencereye ekleyin. Salçalı karışımla bütünleşmeleri için birkaç dakika nazikçe karıştırın.

Patateslerin üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ilave edin. Tuzunu ayarladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Patateslerin pişip pişmediğini çatalla kontrol edin. Kolayca deliniyor ancak dağılmıyorsa yemek hazır demektir. Suyunun daha yoğun olmasını isterseniz kapağı açık şekilde birkaç dakika daha kaynatabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Patatesleri eşit büyüklükte doğrayın. Böylece hepsi aynı sürede pişer.

Salçanın çiğ kokusunun çıkması, yemeğin lezzetini belirleyen önemli ayrıntılardan biridir.

Tencereye sıcak su eklemek pişirme sürecinin daha dengeli ilerlemesine yardımcı olur.

Pişerken sık sık karıştırmak patateslerin parçalanmasına neden olabilir.

Daha sulu bir yemek seviyorsanız su miktarını artırabilir, koyu kıvamlı tercih ediyorsanız biraz daha az kullanabilirsiniz.