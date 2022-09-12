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Anne elinden çıkmış gibi: En lezzetli şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır?

12.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şerbetli tatlılar denilince ilk akla gelen tatlılar arasında bulunan şekerpare herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Şerbetli olmasına rağmen diğer tatlılara göre daha hafif olan bu lezzeti yapmak için tarife sadık kalmak gerekiyor. Şekerpare nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Anne elinden çıkmış gibi: En lezzetli şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır?

Anne tatlısı denildiğinde şekerpare tatlısını düşünüyor olabilirsiniz. Bu tatlı pastane ve tatlıcılarda da satılsa da annelerin yaptığı şekerparenin tadı bir farklı oluyor. Leziz şekerpare tatlısının yapımı oldukça basit olmasına rağmen tadı oldukça nefis oluyor. Bu tarif hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmez şerbetli tatlılarından olacak!

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

  • 125 gram oda ısısında margarin
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 3 çorba kaşığı silme irmik
  • 1 adet yumurta
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
  • 1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 4-5 damla limon suyu

Yapılışı

  • Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz.
  • Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz
  • İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz.
  • Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.
  • Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz.
  • Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.
  • Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz.
  • İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.
  • Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz.
  • Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.

AFİYET OLSUN!

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