Ünlü oyuncu Anne Hathaway, ikinci çocuğuna hamile olduğunu Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.



Eşi Adam Shulman ile ikinci bebeklerini bekleyen 36 yaşındaki oyuncu, “Film için değil. 2. Kısırlık ve hamile kalma kahrını çekenler, şunu bilmelisiniz ki hamileliklerim benim için de düz bir çizgide olmadı. Size fazladan sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

Eylül 2012’de evlenen Hathaway ve Shulman’ın oğlu Jonathan Rosebanks Mart 2016’da dünyaya geldi.

E! News’te 2017’de çıkan ve Hathaway’e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Oscar’lı oyuncunun daha fazla çocuk istediği ama hamile kalmaya çalışmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu belirtilmişti.



