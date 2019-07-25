MAGAZİN

Anne Hathaway ikinci çocuğuna hamile

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Anne Hathaway, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

Anne Hathaway ikinci çocuğuna hamile

Ünlü oyuncu Anne Hathaway, ikinci çocuğuna hamile olduğunu Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.
annehathaway

Eşi Adam Shulman ile ikinci bebeklerini bekleyen 36 yaşındaki oyuncu, “Film için değil. 2. Kısırlık ve hamile kalma kahrını çekenler, şunu bilmelisiniz ki hamileliklerim benim için de düz bir çizgide olmadı. Size fazladan sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

BGUS_1665663_001

Eylül 2012’de evlenen Hathaway ve Shulman’ın oğlu Jonathan Rosebanks Mart 2016’da dünyaya geldi.

BGUS_1665663_006

E! News’te 2017’de çıkan ve Hathaway’e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Oscar’lı oyuncunun daha fazla çocuk istediği ama hamile kalmaya çalışmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu belirtilmişti.

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...
Kızları tatil pozlarıyla olay olduKızları tatil pozlarıyla olay oldu
Oğlu değilmiş! Seda Sayan özür dilemediOğlu değilmiş! Seda Sayan özür dilemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne hathaway hamile

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fenerbahçe'den rekor transfer

Fenerbahçe'den rekor transfer

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rafet El Roman'ın kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Seda Sayan'dan Hale Soygazi'ye cevap: Özürlük bir durum yok!

Oğlu değilmiş! Seda Sayan özür dilemedi

Stranger Things'in yıldızı Maya Hawke göğüs dekoltesiyle galaya damga vurdu

Göğüs dekoltesiyle galaya damga vurdu

Cemre Kemer tatilde

Hepsi kızı Cemre tatil fotoğraflarıyla büyüledi

Zeynep Demirel'i sinirlendiren olay! 'Kimse sizin köleniz değil'

Gittiği mekanda çileden çıktı! Böyle bağırdı

50 yaşına giren JLO'ya lüks hediye

50 yaşına giren JLO'ya lüks hediye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.