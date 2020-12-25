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Anne Hathaway, Johnny Depp’ten çok etkilenmiş: 'Onun büyük bir hayranıyım'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.12.2020 08:22 | Son Güncelleme:
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Anne Hathaway, Johnny Depp’ten çok etkilenmiş: 'Onun büyük bir hayranıyım'

Oscar ödüllü Anne Hathaway, Johnny Depp ile bir çekim anısını anlatırken, "Onun büyük bir hayranıyım" dedi.

Anne Hathaway, Alice Harikalar Diyarında çekimlerinde Johnny Depp'le yaşadığı bir anısını paylaştı. Hathaway, Depp’le yaşadığı anıyı aktarırken Deep'in hayli etkileyici olduğuna vurguladı.

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Independent Türkçe'nin Somag News'ten aktardığına göre; athaway çekimler sırasında yaşanan anları şu şekilde anlattı: "Johnny Depp'le birkaç sahnem vardı. Soğukkanlı biçimde, ‘Ah, evet o sadece Johnny' diyebilmeyi isterdim. Fakat onun büyük bir hayranıyım, gerçekten kendimi utangaç hissettim."

"Beni kendisine bakarken yakaladı ve utandım, yukarı bakmak zorunda kaldım. Fakat yeşil fonun önüne döndüğümüzde izleyecek başka bir şey kalmamıştı. ‘Ah, bak yeşil duvardan biraz daha yok. Bunu fark etmiş miydin? Hayır mı? Tamam' deyiverdim"

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The Sun gazetesinin haberinin ardından açtığı davayı Londra'da görülen mahkemede kaybeden Johnny Depp, davanın ardından Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisinin yeni filmindeki rolünden atılmıştı.

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