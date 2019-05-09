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Anne karnında birbirlerini yumruklayan ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

Çin’in Yinchuan şehrinde anne karnında aynı kesede bulunan ikiz bebeklerin daha doğmadan kavgaya tutuştuğu ultrason görüntüleri internette viral olmuştu. Riskli bir doğumun ardından dünyaya gelen bebekler bugün bir aylık oldu, babaları ikizlerin o günden sonra bir daha kavga etmediklerini söyledi.

Çin’in Yinchuan şehrinde, ikiz bebeklerin 26 yaşındaki anneleri Wang Lu'nun karnındayken çekilen ultrason videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ultrason ekranına yansıyan sıradışı görüntülerde annelerinin karnında yüz yüze duran ikiz bebeklerin, birdenbire birbirlerine yumruk ve tekme yağdırmaya başladığı görülüyordu.

Annelerinin karnında aynı kesede bulundukları için riskli bir doğum işleminin ardından dünyaya gelen kız bebekler Tao Yimo ve Tao Yi'an, bugün tam bir aylık oldu.

27 yaşındaki baba Tao Yu, ikiz kızlarının annelerinin karnında olay çıkarmasından bir ay sonra Daily Mail'e konuştu. Tao, anneleri tarafından Kiraz ve Çilek lakapları verilen kızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu,kavga etmeyi bıraktıklarını ve bir aydır iyi anlaştıklarını söyledi.

Tao, bebeklerden birinin iki gün hastanede kaldığını bu sırada diğerinin süt içmeyi reddettiğini ancak kardeşi geldikten sonra beslenme düzeninin normalde döndüğünü belirterek 'Beraber uyuyorlar, beraber ağlıyorlar' dedi.

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'30 MİLYONDA BİR RASTLANIYOR'

Bebeklerin normal koşullarda anne karnında iki ayrı bölüm içinde bulunması gerekirken bir arada bulunması ve aynı plesantayı paylaşmaları nedeniyle kritik bir doğum olduğunu söyleyen çiftin doktoru, bunun 30 milyonda bir rastlanan bir durum olduğunu söyledi.

Doktor ayrıca, bu tür doğumlarda ilk 26 haftanın çok tehlikeli olduğunu, ancak ikizlerin sağlık durumunun mücizevi bir şekilde çok iyi olduğunu söyledi.

Bu tip hamileliklerin, en büyük riskinin aynı keseyi paylaşan bebeklerin göbek kordonlarının birine dolanarak kan akışını engelleme riski olduğu belirtiliyor.


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Yumruk ikiz anne karnı çin Yinchuan

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