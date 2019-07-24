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Anne keklik kendini feda etti

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GÜNDEM  | 24.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

Anız yangınları, doğadaki canlıların hayatına mal olmaya devam ediyor. Anız yangınından sonra karşılaştığı manzaraya dayanamayan bir vatandaş, vicdan azabını sosyal medya hesabından paylaştı.

Anne keklik kendini feda etti

Batman’ın Beşiri ilçe kırsalında anız yangınının ardından bir kekliğin de yandığını gören vatandaş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş gördüklerini şöyle anlattı:

“Anızlar yandıktan sonra tarla içerisinde gezerken yanan bir cismin olduğunu fark ettim yanına yaklaşınca, yanan cismin keklik olduğunu ve tamamen yandığını gördüm. Vicdan azabı yaşarken bir yandan da ’acaba bu keklik neden yangından kaçamamış’ diye düşündüm. Ayağımla kuşu itekleyince başımdan kaynar sular döküldü, kuşun altında 12 tane yavrusunun olduğunu gördüm. Kuş, yangından yavrularını korumak için kaçmamış ve kendini feda etmişti. Onu kurtarmak için çok geç kalmıştım.”

Fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş anız yangınları için, “Anızları yakmadan önce lütfen bir kez daha düşünelim” diye uyarıda bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
keklik yangın feda

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ben doğa sever bir insanım ve hayvanların dilinden fevkalade anlarım. Öncelikle acının tarifi yok.! Anız yakmaya teşebbüs eden vatandaşları tekrar tekrar ikaz ediyoruz. Anız yakmanın toprağa hiç bir faydası olmadığı gibi, bilakis çok zararı var bunu bilin. Öte yandan yıllık mahsulünü versen bu hayvanın vebalinden kurtulabilir misin acaba? Diğer bir husus keklikler çoktan çıkardı yavrularını ve hatta büyüttüler bile.. Oysa haber yeni. Bu işte bir gariplik var.?
sorumsuz adi insanlar ciğeriniz yansın sizinde
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