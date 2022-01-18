Anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer'den karnı burnunda paylaşım

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık üç ay önce duyurmuştu.
Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, bebeğinin adını 'Milan' koyacağını açıklamıştı. Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti.
Hamileliğinde 21. haftaya giren Zenginer, pembe triko takımı ve elindeki çiçek demeti ile poz verdi. Milan'ı kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer'in karnının iyice belirinleştiği görüldü.
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