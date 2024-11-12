Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Sever'den karnı burnunda poz! Fit hali dikkat çekti...

2010 yılında evlenen bir dönemin yıldız kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, geçtiğimiz haftalarda bu iddialara son noktayı koymuştu. Zeynep Sever Demirel de söz konusu haberlerle ilgili "Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" açıklamasını yapmıştı.

Bu iddialardan kısa süre sonra ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Yeniden anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

KARNI BURNUNDA POZLAR!

2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci olan Zeynep Sever, "Bir hamilelik günlüğü başlatıyorum ve tüm hamişleri çemberime davet ediyorum. Süreci beraber paylaşalım." diyerek sık sık paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında ise karnı burnunda poz verdi. İyice belirginleşen göbeğini gösteren Sever'in fit hali de dikkat çekti.