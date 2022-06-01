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Anne ve bebeğinin ölümüne neden oldu! 'Geçmiş olsun' deyip kayboldu

01.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir otomobil, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçtu. Kazada anne ve bebeği öldü, biri ağır üç kişi yaralandı. Kazanın ardından ailenin yanına gelen kamyonet sürücüsü, "Geçmiş olsun, isteyerek olmadı" deyip olay yerinden kayboldu.

Anne ve bebeğinin ölümüne neden oldu! 'Geçmiş olsun' deyip kayboldu

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam’dan Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi istikametine giden Ömer Tozgun (30) idaresindeki otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobil içinde bulunan Ömer Tozgun, eşi Asiye Tozgun (26), çocukları Huriye (2), Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbirader Alperen S.’yi (16) Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Kazada ağır yaralanan anne Asiye Tozgun ve bebeği Huriye Tozgun'un doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralı olan kayınbirader Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, baba ve Yusuf Poyraz Tozgun’un ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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İddiaya göre kaza sonrası tarlaya uçan otomobildeki ailenin yanına gelen kamyonet sürücünün "Geçmiş olsun, isteyerek olmadı" deyip ortadan kaybolduğu belirtildi. Kaçan sürünün bulunması için ekipler çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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