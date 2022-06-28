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Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! İyi niyetlerinin kurbanı oldular

28.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki kutsal bölge Piran Kaliyar'ı ziyaret eden bir anne ve kızı, onları evlerine bırakmayı teklif eden bir adam ve araçta olduklarını bilmedikleri birkaç başka erkek tarafından toplu tecavüze uğradı. Araştırmalar devam ederken, henüz tecavüzcülerin hiçbiri yakalanamadı.

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! İyi niyetlerinin kurbanı oldular

24 Haziran Cuma günü Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir anne ve altı yaşındaki kızı, onları eve bırakmayı teklif eden bir grup erkek tarafından hareket halindeki bir arabada toplu tecavüze uğradı.

EVLERİNE ULAŞTIRMAYI TEKLİF ETTİLER

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Bölgede bulunann kutsal bir yer olan Piran Kaliyar'ı ziyaret eden anne ve kızını yolda gören erkekler onları sağ salim evlerine ulaştırmayı teklif etti. Polis Müfettişi Pramendra Doval'a göre, sürücü olduğu iddia edilen ve isminin Sonu olduğu bildirilen adam, ismi açıklanmayan anne ve kızını yanına almayı teklif ettiğinde, aracında zaten başka yolcular vardı.

BAŞKALARI OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLDİ

Ancak annenin arabada kaç adam olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Araba hareket halindeyken adam anne ve kıza saldırdı ve tecavüz etti. Ardından onları yakındaki bir kanala attı. Olayın ardından anne gece yarısı bir şekilde toplu tecavüzü bildirmek için bir polis karakoluna gitmeyi başardı ve polis şok edici olayı soruşturmaya başladı.

HİÇBİRİ BULUNAMADI

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Anne, sürücüyü Sonu olarak tanımladı, ancak iddia edilen tecavüzcülerin hiçbiri bulunamadı. Anne ve kızı yakındaki Roorkee Sivil Hastanesine kaldırıldı ve sağlık görevlileri tarafından her ikisinin de cinsel saldırıya maruz kaldıkları doğruladı. Olaya ilişkin araştırmalar hala devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
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