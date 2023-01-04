Anne zıt anlamlısı nedir? Anne kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe olan anne kelimesi ana sözü ile aynı kökene sahiptir. Ana sözcüğü ile eş kökenli olan anne kelimesinin, ana kelimesi gibi çocuk dilinde türetildiği düşünülür. Anne kelimesi hemen hemen herkesin sıklıkla kullandığı ve duyduğu bir kelimedir. Anne kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre anne kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı, mader, nene, aba

Yavrusu olan dişi hayvan

Ayrıca anne kelimesinin içerdiği birçok birleşik kelime de mevcuttur. Bunlara örnek olarak "sütanne", "babaanne", "anneanne" gibi kelimeler örnek verilebilmektedir.

Anne kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler bir başka deyişle karşıt anlamlı kelimeler, anlam bakımından tamamen farklı kelimelerdir. Birbiriyle çelişen karşıt anlama sahip olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Ancak bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bunlardan biri olan anne kelimesinin zıt anlamı yoktur.

İlişkisel ters anlamlılar bağlamında anne kelimesi değerlendirildiğinde annenin zıt anlamlısı olarak baba sözcüğü verilebilir. Ancak Türk Dil Kurumunca anne zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtilmemiştir.

Annenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anne zıt anlamlısı olan bir kelime bulunmamaktadır. Bu nedenle annenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler verilmesi mümkün değildir. Anne kelimesiyle ilgili örnk cümleler vermek gerekirse: