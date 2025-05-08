Anneler Günü’ne tatlı bir dokunuş: Çilekli tart tarifi! Pratik ve leziz…
Anneler Günü yaklaşırken en güzel kutlama şekillerinden biri, sevgiyle hazırlanmış ev yapımı bir tatlı olabilir. Bu yıl annenize sadece hediyelerle değil, emek verdiğiniz bir lezzetle de “seni seviyorum” demeye ne dersiniz? Hem göze hem damağa hitap eden, pratik ve şık sunumuyla dikkat çeken çilekli kalp tart, Anneler Günü sofralarının yeni yıldızı olmaya aday. Çilekli tart tarifi nasıl yapılır? Tarifi haberimizde...
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