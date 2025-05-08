Anneler Günü’ne tatlı bir dokunuş: Çilekli tart tarifi! Pratik ve leziz…

Çilekli tart tarifi Anneler Günü'ne lezzetli ve şık bir hediye olmaya aday. Annenizin kalbini çalacak bir tatlı arıyorsanız, bu tarif tam size göre.

MALZEMELER Tabanı için: 1 paket yulaflı bisküvi, 3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Kreması için: 200 ml krema, 200 gr labne peyniri, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilin

Üzeri için: Taze çilekler, taze nane yaprakları (isteğe bağlı), kalp şeklinde çikolata parçaları (süsleme için)

TARİF Tabanı hazırlayın: Bisküvileri rondodan geçirin, eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Kalp şeklindeki tart kalıbına bastırarak yayın ve buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Kremayı çırpın: Kremayı bir kapta kabarana kadar çırpın. Ayrı bir kapta labne, pudra şekeri ve vanilini karıştırın. Sonra ikisini birleştirip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Kremayı dökün: Hazırladığınız kremayı bisküvi tabanının üzerine dökün ve düzleştirin. Yine buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Süsleyin: Soğuyan tartın üzerine dilimlenmiş çilekleri kalp formunda yerleştirin. İsteğe bağlı olarak nane yaprakları ve çikolata parçalarıyla süsleyin.

AFİYET OLSUN!