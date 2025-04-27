Annelere uyarı: Her evde kullanılıyor! 4 yaşındaki çocuk ısırınca kör oldu, hayatı mahvoldu

Dört yaşındaki Luca de Groot, annesi Jodi Lowe'a çamaşır yıkamada yardım ederken, konsantre deterjanla dolu jel kapsülü ısırdı. Kapsülün içindeki sıvı ise küçük kızın gözlerine sıçradı.

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Anne Jodi, kızının gözlerini yıkayarak deterjandan arındırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve kızının çığlıkları daha da artınca hastaneye götürdü. Operasyon geçiren Luca, bir gözünü kaybetti. Annesi, "Sol gözündeki görme henüz tam olarak yerine gelmedi ama yavaş yavaş geri geliyor. Hafif bir görme bozukluğu var." dedi.

Luca, hastanede geçirdiği 16 günün ardından taburcu edildi. Anne Jodi, kızının ağır yaralanmaları nedeniyle ambalaj üzerindeki uyarıların iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen anne, "Ne kadar büyük yaralanmalara yol açabileceklerini fark etmemiştim. Doğrudan temasın aşırı yanıklara, üç ameliyata ve 16 günlük bir hastanede kalmaya neden olabileceğini düşünmezdiniz. Ambalajları konusunda daha fazla farkındalık yaratılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"UYARILARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Avustralya'da Omo adıyla satılan, İngiltere'de ise Persil adıyla pazarlanan yıkama kapsülü, 'Konfor Tazeliği' içeren '3'ü 1 arada' kapsül olarak markalanmıştı. Unilever sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı: "Tüketici güvenliği Unilever için en önemli şeydir. Çamaşır kapsülleriyle ilgili olarak çocuklarda yaşanan olaylar çok fazla. Sıvı deterjan kapsüllerimiz çocukların kullanımı için uygun değildir ve ambalajın ön ve arka yüzünde çocuk güvenliği kilitleri ve uyarılar bulunur. Çocuğunun başına gelen olayla ilgili olarak anneyle görüştük ve Avustralya'daki çamaşır kapsülü serimizdeki uyarıları ve güvenlik tavsiyelerini gözden geçireceğiz."