Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin... Lezzetine lezzet katıyor

Lezzetli çorbalar için annelerin herkesten sakladığı sırrı öğrenmek ister misiniz? Bu minik sır sayesinde hem tarhana hem de tavuk çorbası eskisinden kat kat daha lezzetli olacak. Çorba tariflerinde harikalar yaratmak için bu püf noktalarını denemeyi ihmal etmeyin.

Anne eli değmiş gibi harika çorbalar için ihtiyacınız olan her yerde bulabileceğiniz iki malzeme. Bir kaşık eklediğiniz zaman çorbanın tadını öyle bir değiştirecek ki inanamayacaksınız. Bir kez zaten çorbanızı bu sırlarla yaparsanız çok lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Sizin elinizden tarhana ve tavuk çorbası içmek için sıraya girecekler.

TARHANA ÇORBASININ SIRRI

Tarhana çorbası pişirirken çorbayı daha doyurucu hale getirmek için patates ekleyebilirsiniz.

Ancak ekleyeceğiniz patatesi önceden haşlarsanız daha iyi olacak. Böylelikle tarhana içerisinde patates çiğ kalmamış olur.

TAVUK ÇORBASI PİŞİRİRKEN

Tavuk çorbası pişirirken çorbayı daha lezzetli hale getirmek için içerisine mutlaka 1 kaşık sirke ekleyin.

Bu sirke hem çorbayı daha lezzetli hale getirecek hem de çorbanıza şifa katacaktır.



