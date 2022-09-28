YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin... Lezzetine lezzet katıyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin... Lezzetine lezzet katıyor

28.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapmak başlı başına bir sanat gibidir. Çorba ise bu önemli sanatın en incelikli halidir. Kıvamını ve lezzetini tutturmak görüldüğü kadar olmuyor. Çorba pişirirken daha lezzetli olması için bazı püf noktaları bulunuyor. Annelerin herkesten sakladığı bu mutfak sırrı ile sizin elinizden tarhana çorbası ve tavuk çorbası içmek için sıraya girecekler...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin... Lezzetine lezzet katıyor

Lezzetli çorbalar için annelerin herkesten sakladığı sırrı öğrenmek ister misiniz? Bu minik sır sayesinde hem tarhana hem de tavuk çorbası eskisinden kat kat daha lezzetli olacak. Çorba tariflerinde harikalar yaratmak için bu püf noktalarını denemeyi ihmal etmeyin.

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri: Kelle paça çorbası faydaları, kelle paça çorbası tarifi! Kelle paça nasıl yapılır?Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Anne eli değmiş gibi harika çorbalar için ihtiyacınız olan her yerde bulabileceğiniz iki malzeme. Bir kaşık eklediğiniz zaman çorbanın tadını öyle bir değiştirecek ki inanamayacaksınız. Bir kez zaten çorbanızı bu sırlarla yaparsanız çok lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Sizin elinizden tarhana ve tavuk çorbası içmek için sıraya girecekler.

TARHANA ÇORBASININ SIRRI

Tarhana çorbası pişirirken çorbayı daha doyurucu hale getirmek için patates ekleyebilirsiniz.

iStock-1047833172

Ancak ekleyeceğiniz patatesi önceden haşlarsanız daha iyi olacak. Böylelikle tarhana içerisinde patates çiğ kalmamış olur.

Protein kaynağı yumurta hastanelik eden bir zehre dönüşebilir! Sakın kartonundan çıkarmayınProtein kaynağı yumurta hastanelik eden bir zehre dönüşebilir! Sakın kartonundan çıkarmayın

TAVUK ÇORBASI PİŞİRİRKEN

Tavuk çorbası pişirirken çorbayı daha lezzetli hale getirmek için içerisine mutlaka 1 kaşık sirke ekleyin.

iStock-1337110572

Bu sirke hem çorbayı daha lezzetli hale getirecek hem de çorbanıza şifa katacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor! Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor!
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
tarhana tavuk çorbası tarif düğü püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşk iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Aşk iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Bu sefer sevgilisi 49 yaş küçük! Bomba çarşaf iddiası

Bu sefer sevgilisi 49 yaş küçük! Bomba çarşaf iddiası

Karısına sevgisini göstermek için bakın ne aldı! Fiyatı şoke etti

Karısına sevgisini göstermek için bakın ne aldı! Fiyatı şoke etti

Balık pişirirken en sık yapılan yanlışlar! Lezzetini artırmak için

Balık pişirirken en sık yapılan yanlışlar! Lezzetini artırmak için

Kahvaltılarınıza leziz bir tat: Puf puf yumuşacık bazlama tarifi!

Kahvaltılarınıza leziz bir tat: Puf puf yumuşacık bazlama tarifi!

Çözümü kolay! Yoğurdun sulanmasını bu şekilde önleyin

Çözümü kolay! Yoğurdun sulanmasını bu şekilde önleyin

İlginizi Çekebilir

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.