YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Protein kaynağı yumurta hastanelik eden bir zehre dönüşebilir! Sakın kartonundan çıkarmayın

Protein kaynağı yumurta hastanelik eden bir zehre dönüşebilir! Sakın kartonundan çıkarmayın

28.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta, uzmanların ısrarla her gün tüketilmesi gereken besinlerin başında yer aldığını söylüyor. Yumurta alırken ve tüketirken kesinlikle dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Gözden kaçan ve dikkat edilmeyen alışkanlıklar yumurtaları zengin bir protein kaynağından çok zehre dönüştürüyor. Yumurtanın zehre dönüşmemesi için detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. İlk başta yumurtayı sakın kartonundan çıkarmayın...

Protein kaynağı yumurta hastanelik eden bir zehre dönüşebilir! Sakın kartonundan çıkarmayın

Yumurta, en faydalı besinlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Yumurtanın besin değerinin düşmemesi için dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Yumurta alırken, saklarken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri çoğu kişi bilmiyor. Yumurta satın alırken son kullanma tarihine mutlaka bakın. Çatlamış yumurtaları anında çöpe atın.

iStock-867559906

YUMURTALARI YIKAMAYIN

Yumurta kabuklarının kirli olduğunu düşünenler yumurtayı buzdolabına dizerken yıkayıp yerleştiriyor. Bu büyük hatayı sakın yapmayın. Yumurtayı yıkamak, daha zararlı hale getiriyor.

Krema kıvamında çırpılmış yumurtanın sırrı: Birkaç damla eklemeniz yeterKrema kıvamında çırpılmış yumurtanın sırrı: Birkaç damla eklemeniz yeter

YUMURTALARI SAKIN KARTONDAN ÇIKARMAYIN

Yumurta aldıktan sonra eve getirir getirmez kartonundan çıkarmayın! Kartonlar, sadece yumurtanın kırılmasını önlemek için değil. Aynı zamanda hayati bir önemi daha var. Yumurtayı, buzdolabına kartonuyla birlikte koyun. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor. Ayrıca pişmemiş yumurta kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir.

iStock-529835225

YUMURTANIN TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Peki, yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? Bunun için ufak bir test yapabilirsiniz. Su dolu büyük bir bardağa yumurtayı bırakın. Yumurta suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.

iStock-1400295377

Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.

Kek tarifi: Ev yapımı kek nasıl yapılır? Videolu kek tarifiKek tarifi: Ev yapımı kek nasıl yapılır? Videolu kek tarifi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çözümü kolay! Yoğurdun sulanmasını bu şekilde önleyinÇözümü kolay! Yoğurdun sulanmasını bu şekilde önleyin
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
yumurta bayat yumurta nasıl anlaşılır yiyecekler kek tarif kek nasıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşk iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Aşk iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Bu sefer sevgilisi 49 yaş küçük! Bomba çarşaf iddiası

Bu sefer sevgilisi 49 yaş küçük! Bomba çarşaf iddiası

Karısına sevgisini göstermek için bakın ne aldı! Fiyatı şoke etti

Karısına sevgisini göstermek için bakın ne aldı! Fiyatı şoke etti

Balık pişirirken en sık yapılan yanlışlar! Lezzetini artırmak için

Balık pişirirken en sık yapılan yanlışlar! Lezzetini artırmak için

Kahvaltılarınıza leziz bir tat: Puf puf yumuşacık bazlama tarifi!

Kahvaltılarınıza leziz bir tat: Puf puf yumuşacık bazlama tarifi!

Çözümü kolay! Yoğurdun sulanmasını bu şekilde önleyin

Çözümü kolay! Yoğurdun sulanmasını bu şekilde önleyin

İlginizi Çekebilir

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.