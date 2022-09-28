Protein kaynağı yumurta hastanelik eden bir zehre dönüşebilir! Sakın kartonundan çıkarmayın

Yumurta, en faydalı besinlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Yumurtanın besin değerinin düşmemesi için dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Yumurta alırken, saklarken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri çoğu kişi bilmiyor. Yumurta satın alırken son kullanma tarihine mutlaka bakın. Çatlamış yumurtaları anında çöpe atın.

YUMURTALARI YIKAMAYIN

Yumurta kabuklarının kirli olduğunu düşünenler yumurtayı buzdolabına dizerken yıkayıp yerleştiriyor. Bu büyük hatayı sakın yapmayın. Yumurtayı yıkamak, daha zararlı hale getiriyor.

YUMURTALARI SAKIN KARTONDAN ÇIKARMAYIN

Yumurta aldıktan sonra eve getirir getirmez kartonundan çıkarmayın! Kartonlar, sadece yumurtanın kırılmasını önlemek için değil. Aynı zamanda hayati bir önemi daha var. Yumurtayı, buzdolabına kartonuyla birlikte koyun. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor. Ayrıca pişmemiş yumurta kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir.

YUMURTANIN TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Peki, yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? Bunun için ufak bir test yapabilirsiniz. Su dolu büyük bir bardağa yumurtayı bırakın. Yumurta suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.

Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.



