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Anneliğe hazırlanan Azra Akın oksijen depoladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 22:30 | Son Güncelleme

Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan Azra Akın, eşi Atakan Koru'nun memleketi Tekirdağ'da oksijen depoladı.

Anneliğe hazırlanan Azra Akın oksijen depoladı

Stressiz bir hamilelik geçirmek isteyen Azra Akın, çareyi doğada buldu. Altı aylık hamile olan Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru'nun memleketi Tekirdağ'a gidip oksijen depoladı.

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Anahtar Kelimeler:
azra akın Atakan Koru tekirdağ

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