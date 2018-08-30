Anneliğe hazırlanan Azra Akın oksijen depoladı

Stressiz bir hamilelik ge\u00e7irmek isteyen Azra Ak\u0131n, \u00e7areyi do\u011fada buldu. Alt\u0131 ayl\u0131k hamile olan Azra Ak\u0131n, \u00f6nceki g\u00fcn e\u015fi Atakan Koru'nun memleketi Tekirda\u011f'a gidip oksijen depolad\u0131.\n\nPARTNERKulaklar\u0131n\u0131n ve burnunun yar\u0131s\u0131n\u0131 kesti! Bak\u0131n neye benzemek i\u00e7in...Hazar Erg\u00fc\u00e7l\u00fc: 'Sakin bir ak\u015fam yeme\u011fi yiyelim dedik'Sinem Kobal'\u0131n makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131na be\u011feni ya\u011fd\u0131
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