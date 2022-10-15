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Annem filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Annem filmi nerede çekildi? İşte oyuncuları ve konusu

15.10.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annem filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 15 Ekim Kanal D yayın akışı içerisinde Annem filmi de yer alıyor. Film saat 20:00’da başlayacak. Annem filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Peki, Annem filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Annem filmi nerede çekildi? İşte oyuncuları ve konusu

Annem filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Annem filmi nerede çekildi? İşte oyuncuları ve konusu

Annem filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Annem filmi bu akşam ekrana gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Annem filmi, Kırklareli'nin Merkez Armağan köyünde çekilmiştir.

ANNEM FİLMİ OYUNCULARI

Annem filmi oyuncuları arasında Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Tuna Orhan gibi isimler yer alıyor.

ANNEM FİLMİ KONUSU

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

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