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Annemizi Saklarken ekrana veda ediyor! Final bölümü ne zaman?

01.02.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin iddialı başlayan dizisi Annemizi Saklarken sürpriz bir kararla ekrana veda ediyor. Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrolünde yer aldığı Annemizi Saklarken'in final tarihi belli oldu.

Annemizi Saklarken ekrana veda ediyor! Final bölümü ne zaman?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, iddialı kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Annemizi Saklarken dizisi için final kararı alındı.

Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi geçtiğimiz Aralık ayında seyirciyle buluşmuştu.
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REYTİNGLERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Ancak dizi reytinglerde istenilen sonuçları veremeyince kanal yönetimi tarafından final kararı alındı. Annemizi Saklarken dizisi 2 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yapacak.
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Star TV'nin reyting kurbanı olan dizileri Kazara Aşk, Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü günde, Sana Söz, Ada Masalı ve Benim Hayatım bu sezon final yapmıştı.

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Kutsi
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