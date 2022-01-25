MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Annemizi Saklarken ve Elkızı dizileri ekrana veda ediyor! İşte final tarihleri

Annemizi Saklarken ve Elkızı dizileri ekrana veda ediyor! İşte final tarihleri

25.01.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ve Star ekranlarında yayınlanan iki dizi birden final yapıyor. Yeni sezonda büyük ümitlerle yayına giren Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri reytinglere yenildi. Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri bu hafta ekrana gelecek olan final bölümleriyle ekrana veda edecek.

Annemizi Saklarken ve Elkızı dizileri ekrana veda ediyor! İşte final tarihleri

Fox TV'de geçtiğimiz Ekim ayında ilk bölümüyle ekrana gelen Elkızı dizisinin ömrü kısa sürdü. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi, cumartesi akşamları yayınlanmaya başlamıştı. Dizi reytinglerde iyi sonuçlar alamayınca yayın günü değişmiş ve pazar akşamlarına alınmıştı.

1024xauto

Etkileyici bir kadın hikâyesini beyaz cama taşıyan Elkızı dizisi yeni gününde de istenilen reytingleri elde edemedi ve final kararı alındı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yapacak.
Elkızı

KUTSİ'NİN DİZİSİ YAYINDAN KALKIYOR

Bu hafta ekranlara veda edecek olan bir diğer dizi ise Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi olacak.
Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi geçtiğimiz Aralık ayında seyirciyle buluşmuştu.
CNS_4025

Ancak dizi reytinglerde istenilen sonuçları veremeyince kanal yönetimi tarafından final kararı alındı. Annemizi Saklarken dizisi Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yapacak.
18844

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Sosyal medya yıkıldı! "En ateşli sevişme sahnesinden bile..."Sosyal medya yıkıldı! "En ateşli sevişme sahnesinden bile..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.