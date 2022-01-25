Annemizi Saklarken ve Elkızı dizileri ekrana veda ediyor! İşte final tarihleri

Fox TV'de geçtiğimiz Ekim ayında ilk bölümüyle ekrana gelen Elkızı dizisinin ömrü kısa sürdü. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi, cumartesi akşamları yayınlanmaya başlamıştı. Dizi reytinglerde iyi sonuçlar alamayınca yayın günü değişmiş ve pazar akşamlarına alınmıştı.

Etkileyici bir kadın hikâyesini beyaz cama taşıyan Elkızı dizisi yeni gününde de istenilen reytingleri elde edemedi ve final kararı alındı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yapacak.



KUTSİ'NİN DİZİSİ YAYINDAN KALKIYOR

Bu hafta ekranlara veda edecek olan bir diğer dizi ise Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi olacak.

Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi geçtiğimiz Aralık ayında seyirciyle buluşmuştu.



Ancak dizi reytinglerde istenilen sonuçları veremeyince kanal yönetimi tarafından final kararı alındı. Annemizi Saklarken dizisi Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yapacak.



