Annenin kan donduran isyanı: Bir Dadaşkent, kızımın videolarını gördü

2016 yılında Aziziye ilçesindeki Dadaşkent semtinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Anne N.S., okuldan gelen kızı S.S.'nin gözünde morluk olduğunu gördü. Ne olduğunu sorunca da "Okulda kapıya çarptım" yanıtını aldı. Anne N.S. hemen kızının okuluna gitti. Ancak kızının cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

S.S.'ye sopa ile döverek cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak görüntülerini çekerek, tehdit ettiği iddiasıyla sınıf arkadaşı M.T.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda M.T.G. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'tehdit, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, basit yaralama, şantaj ve özel hayatın gizlilini ihlal' suçlarından 14,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şu an Denizli'de yaşayan lise öğrencisi M.T.G., davanın ocak ayında görülen ilk duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katıldı. M.T.G., S.S. ile rızasıyla ilişkiye girdiklerini ileri sürerek, "Mağduru dövdüğüm kısmen doğrudur ancak bunun sebebi kendisine istismarda bulunmam için değil evime gelmemesi içindir. Çıplak fotoğraflarını onun rızasıyla çektim. Kendisini zorla soyundurup, istismarda bulunmadım. Her şey rızasıyla oldu" dedi.