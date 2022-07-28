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Annesi için dua istemişti! Latif Doğan'ın acı günü!

28.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latife Doğan daha önce dua istediği annesini kaybetti. Latif Doğan'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Doğan, "Anamız hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın kaldırılacak" dedi.

Annesi için dua istemişti! Latif Doğan'ın acı günü!

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sosyal medya hesabından annesi için sık sık dua isteyen türkücü, bugün yaptığı paylaşımda acı haberi verdi. 24 Haziran'da Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Doğan, "Canım anamız yoğun bakımda. Siz sevenlerimizden, dostlarımdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan'a dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

Yeni bir paylaşım yapan türkücü, annesini kaybettiklerini söyleyerek "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yaza tüm dostlara sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Latif Doğan'ın paylaşımına kısa sürede birçok ünlü isimde taziye yorumu geldi.

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Latif Doğan
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