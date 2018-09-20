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Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

Anne ve babasını öldüren maskeli katilin elinden ölü taklidi yaparak kurtulan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını anlattı. Katilin hiç konuşmadığını söyleyen Büyükşen, 'Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam' dedi.

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Konya'da iki hafta önce kar maskeli bir saldırgan, yaptığı iyilikler nedeniyle çevresinde "Metin Hoca" olarak anılan Metin Büyükşen'in (55) evini bastı. Susturucu taktığı tüfeğiyle, Büyükerşen ve geçen yıl kanseri yenen eşi Nejla Büyükşen'i (54) öldürdü. Çiftin kızı Büşra (21) ise çaydanlığı saldırgana fırlatıp, diğer odaya kaçtı. Saldırgan da peşinden gitti.

Ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle Büşra'nın boynuna vurarak öldürmeye çalıştı. Genç kız ölü numarası yaparak kurtuldu.

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını anlattı:

'AYAĞIM KIRILMIŞ, FARK ETMEDİM'

"Katil hiç konuşmuyordu, beni yatağa fırlattıktan sonra dipçikle vurmaya başladı. Gözlerimi kapatıp bilerek tepki vermemeye başladım. Öldüğümü düşünerek odadan çıktı. Bir süre sonra pencereden tuvaletin çatısına çıkıp yaklaşık 2.5 metre yükseklikteki duvardan atladım. Bu sırada ayağım kırılmış ama farkında olmadan yardım istemek için caddeye koştum. Önüme gelen ilk arabayı durdurup yaşananları anlatarak jandarma karakoluna gittim. Katilin sadece gözlerini gördüm. Ama o gözleri ölsem de unutmam. Bu nedenle şüpheli kişiler de bana maske giydirilerek gösteriliyor."

SORUŞTURMA İÇİN DESTEK İSTEDİ

Hayatını kaybeden çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen (28), ailesinin kimseyle bir sorunu olmadığını söyledi. Osman Büyükşen, "Neden böyle bir olay yaşandı, cevabını bulamıyoruz. Valilik, CİMER ve Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe yazdım. Katil halen aramızda. Kardeşimin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Soruşturma için de profesyonel bir ekibin görevlendirilmeli. Çünkü katil çok profesyonel. Av tüfeğine susturucu takmış" dedi. (Sabah)


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Anahtar Kelimeler:
Büşra Büyükşen Konya cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kız yalan söylüyor
Neden? Ne aptal herifsin.
çok geçmiş olsun. bu teröristleri idam etmeli kısas. yazık oldu u aileye. en kısa sürede umarım yakalanır
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