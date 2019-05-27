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Annesini 40 yerinden bıçaklamıştı! "İstediğimiz gibi davranmazdı"

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve mahkemece müebbet hapis cezası alan tutuklu sanığa verilen kararı, akıl sağlığı raporunda eksiklik olduğu gerekçesiyle Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan sanık, “Annemi öldürdüm, cinayetten yatıyorum. Annem istediğimiz gibi davranmazdı, yaptığımız her işe karşı çıkıyordu” dedi.

Annesini 40 yerinden bıçaklamıştı! "İstediğimiz gibi davranmazdı"

4 Ekim 2017’de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine ’İş bul’ diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay sonrasında H.G., 155’i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155’in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.’yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 yaşında hayatını kaybeden G.G.’nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

RAPORU EKSİN BULAN YARGITAY KARARI BOZDU

18 Temmuz 2018’de 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık H.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor gelmiş, raporda ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilmişti. Mahkeme, tutuklu sanık H.G.’ye ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Temyize giden dosyada Yargıtay Ceza Dairesi, bu dosyada alınan akıl sağlığı raporunda eksikler bularak, bir üst kuruldan Adli Tıp raporu alınması kanaatiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

AİLE BAKANLIĞI AVUKAT ATADI

Yerel mahkemeye yeniden gönderilen dosya kapsamında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Mahkemece Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verildi.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, CİNAYETTEN YATIYORUM"

‘Üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan sanık 41 yaşındaki H.G. mahkemeye mektup verdi. Mahkeme başkanının "Neden cezaevinde olduğunu biliyor musun?" sorusu üzerine sanık H.G., “Biliyorum. Annemi öldürdüm, cinayetten yatıyorum. İlaçlarımı hala kullanıyorum. Annem istediğimiz gibi davranmazdı, yaptığımız her işe karşı çıkıyordu. Babamı çok severdim” diyerek soğukkanlı bir savunma yaptı.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık hakkında İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurumu’ndan gelecek olan raporun beklenilmesine, sanık H.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri bıçaklama kocasinan

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