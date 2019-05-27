4 Ekim 2017’de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine ’İş bul’ diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay sonrasında H.G., 155’i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155’in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.’yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 yaşında hayatını kaybeden G.G.’nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

RAPORU EKSİN BULAN YARGITAY KARARI BOZDU

18 Temmuz 2018’de 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık H.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor gelmiş, raporda ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilmişti. Mahkeme, tutuklu sanık H.G.’ye ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Temyize giden dosyada Yargıtay Ceza Dairesi, bu dosyada alınan akıl sağlığı raporunda eksikler bularak, bir üst kuruldan Adli Tıp raporu alınması kanaatiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.