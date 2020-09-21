Annesini döven kardeşini öldüren ablanın ifadesi ortaya çıktı

Olay, geçen hafta cumartesi günü Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşildağ, iddiaya göre annesi Fatma Yeşildağ'ı (70) evde, odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde olan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Bunun üzerine baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülderen Yeşildağ ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Gülderen Yeşildağ, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.