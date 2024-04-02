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  4. Annesinin müstehcen sahnelerini çekti! Elizabeth Hurley'nin oğlundan bomba sözler

Annesinin müstehcen sahnelerini çekti! Elizabeth Hurley'nin oğlundan bomba sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.04.2024 13:22
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İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin yeni filmindeki müstehcen sahneleri gündem olmuştu. Filmin yönetmen koltuğunda ise Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian vardı. Damian Hurley annesinin bu sahnelerde gayet iyi olduğunu ve sette yakınlık koordinatörlerinin olmadığını söyledi.

Annesinin müstehcen sahnelerini çekti! Elizabeth Hurley'nin oğlundan bomba sözler

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley bir süredir gündemde. 58 yaşındaki oyuncunun filmdeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyor.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filminin konusundan ziyade annesine yazdığı sahneler gündeme geldi.

Damian Hurley, ilk yönetmenlik filmi için annesi Elizabeth'i oynatmasının 'normal' hissettirdiğini söyledi.

Ekran Alıntısı

Damian, şehvetli sahnelerde annesini yönlendirmekten rahatsız olmadığını, o kadar ki sette yakınlık koordinatörlerinin bile bulunmadığını açıkladı.

Annesinin müstehcen sahnelerinin çekilmesiyle ilgili Sunday Times'a konuşan şunları genç yönetmen "Bunun tamamen normal hissettirdiğini söylemekten nefret ediyorum. Bizim hakkımızda ne söylediğini bilmiyorum. Dışarıdan bakanlara tamamen garip ve olağanüstü görünebilecek şeyler, bizim için günlük yaşamda birlikte büyüdüğümüz şeyler" dedi.

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