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Annesinin telefonundan sipariş verdi... Tam 70 bin adet: "Görünce o an bayılacak gibi oldum"

ABD'de Kentucky eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolar tutarında 70 bin şeker siparişi verdi.

Annesinin telefonundan sipariş verdi... Tam 70 bin adet: "Görünce o an bayılacak gibi oldum"
Çiğdem Sevinç

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Kentucky'de yaşayan Holly LaFavers adlı kadın evinin önünde yığılı şeker kutularını görünce şaşırdı.

LaFavers, 8 yaşındaki oğlunun arkadaşlarına dağıtmak amacıyla cep telefonundan 70 bin lolipop siparişi verdiğini öğrendiğini belirtti.

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EVİN ÖNÜNDE ŞEKERR YIĞINI

Siparişte yer alan 22 koli şekerin teslim edildiğini, yolda olan 8 koliyi ise iptal edip satıcıya geri gönderdiğini söyleyen LaFavers, siparişin maliyetinin 4 bin dolar olduğunu dile getirdi.

LaFavers, "Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum." ifadesini kullandı.

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SINIRLAMA GETİRDİ

Çevrim içi satış şirketi Amazon ve banka ile gün boyu süren konuşmalardan sonra siparişleri iade etmeyi başardığını belirten LaFavers, bir daha böyle bir sürpriz yaşamamak için akıllı telefonundaki erişim ayarlarını değiştirdiğini belirtti.

(AA)

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şeker abd anne sipariş telefon
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