Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti

Olay, Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi 456 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen Emrah G., annesinin pazara gitmesinin ardından odanın tavanına bağladığı ipe kendini astı.
OĞULUNU ASILI HALDE BULDU
Pazardan eve dönen annesi, oğlu Emrah'ı asılı bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Emrah G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emrah G.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
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