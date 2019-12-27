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  4. Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti

Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya Muratpaşa'da bunalıma girdiği öne sürülen Emrah G. (35), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti

Olay, Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi 456 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen Emrah G., annesinin pazara gitmesinin ardından odanın tavanına bağladığı ipe kendini astı.

OĞULUNU ASILI HALDE BULDU

Pazardan eve dönen annesi, oğlu Emrah'ı asılı bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Emrah G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emrah G.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya intihar

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