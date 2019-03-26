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Antalya'da büyük gerginlik! Toptanci hali karıştı: Yaralılar var!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.03.2019 05:09 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde, şoförlerle, ambarcılar ve komisyoncular arasında 2 gündür süren gerginlik sonrası çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da büyük gerginlik! Toptanci hali karıştı: Yaralılar var!

Gazipaşa Toptancı Hali’nde, Şoförler ve Nakliyeciler Odası’na bağlı kamyon şoförleriyle halde diğer il ve ilçelere sebze meyve gönderen ambarcılar ve komisyoncular arasında gerginlik çıktı.

Ambarcıların kendi kamyonlarıyla ilçe dışından gelen kamyonlara iş verildiği gerekçesiyle 2 gündür odaya bağlı kamyon şoförlerinin hale kamyon giriş çıkışını önleyerek yaptığı eylemde bu akşam saatlerinde kavga çıktı. Halden çıkacak bir kamyona şoförlerin izin vermemesi üzerine yaşanan arbede sırasında Mahir Özkan, Kemal Aksoy, Fikri Ceylan ve Mustafa Küçükballı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAYMAKAM TOPLANTI YAPTI

Toptancı Hali’nde olayların büyümesini önlemek amacıyla bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kaymakam Ali Sakar da hale gelerek tarafları uzlaştırmak için toplantı yaptı.

‘2.5 AYDIR MARŞA BASMIYORUZ’

Gazipaşa Şoförler ve Nakliyeciler Odası üyesi kamyoncu Mesut Yıldız, "Ben şoförüm, geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Komisyoncular ve ambarcılar kendi araçlarını çalıştırdıkları için bize iş vermiyorlar. 2.5 aydır marşa basmıyoruz. Burada yatıyoruz, evimize ekmek götüremez hale geldik. 2 gündür eylem yapıyoruz. Biz hakkımız için beklemeye ve eylemimize devam edeceğiz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Gazipaşa kavga

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