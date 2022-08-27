Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı! Ceretta caretta saldırdı

Antalya'nın Güzeolaba Mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki Rus uyruklu Liidia Bazarova, arkadaşıyla birlikte 2 gün önce sabah saatlerinde denize gitti. Örnekköy sahilinin halk plajı bölümünden denize giren Bazarova, bir süre yüzdü ve dönüşe geçti. Kıyıya doğru yaklaştığında sırt üstü yüzmeye başlayan Bazarova’nın kalçasını caretta caretta ısırdı. Neye uğradığını şaşıran kadının çabalamasının ardından caretta, bu kez ilk yerin üst noktasını ısırdı.

CANKURTARAN YARDIMA KOŞTU ONU DA ISIRDI

Kadının yardımına ise cankurtaran Mustafa Sarı koştu. Caretta caretta Bazarova’yı, bırakırken bu kez cankurtaranın omzunu ısırdı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından caretta caretta korkarak bölgeden uzaklaştı. Yakınlarının yardımıyla eve giden Bazarova, daha sonra yakındaki bir hastaneye götürüldü. İlaç ve krem verilen kadının kalçası ise boylu boyunca morardı. Caretta carettanın ısırdığı yerlerde ise diş izlerinin olduğu görüldü.

CARETTA CARETTA KAMERADA

Plajın yaklaşık 5-10 metre açıklarında dolaşan caretta caretta ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Platform üzerinden elini ve ayaklarını suya uzatan vatandaşların hareketlerine caretta carettanın hareketlendiği ve yaklaştığı anlar kaydedildi. Öte yandan bölgede son 15 gün içinde yaklaşık 11 kişinin caretta caretta saldırısına maruz kaldığı öğrenildi.

"BİRANDA KALÇAMI ISIRDI"

Kalçasının bir tarafına oturamayan Lidiia Bazarova, haftada iki yada üç gün aynı bölgeye arkadaşıyla denize gittiğini başına ilk kez böyle bir şeyin geldiğini söyledi.

Halk plajından perşembe sabahı denize girdiğini dile getiren Bazarova, “Bir süre yüzdüm ve dönüşe geçtim. Sahile 4-5 metre kalınca sırtüstü dinlenmek istedim. Biranda kalçamı bir şey ısırdı. İnanılmaz güçlüydü. Ne olduğunu bilmiyorum, neyin ısırdığını, görmeden çırpınmaya vurmaya başladım. İlk ısırdığı yeri bırakıp başka noktayı ısırdı. Mücadele etmeye devam etti. Sonra elimi ısırdı. Cankurtaran geldi, yüksek ses çıkardı ama sonra ona saldırdı. Cankurtaran benim dışarı çıkmamı istedi ama o deniz kaplumbağasıyla orada kaldı. Çok korktum uzun bir süre denize gitmeyeceğim” dedi.

"ARTIK DENİZE GİTMEYECEĞİZ"

Kamila Bazarova, annesinin çok korktuğunu kaplumbağanın ısırdığı yerlerin simsiyah olduğunu kaydederek, “ Cankurtarana teşekkür ediyoruz. O olmasa belki sonuç kötü olabilirdi. Daha önce de buna benzer vakalar olmuş. Annemden önce bir kadınla bir adamı ısırmış. Uyarıcı bir yazı olmasını istiyoruz. Artık denize gitmeyeceğiz korkunç” diye konuştu.

"SIĞ SULARDA YAPIYOR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta carettaların bol olduğu Lara, Belek ve Side kıyılarında zaman zaman ısırma vakalarının yaşandığını bildirdi.

Denizdeki canlının gerektiğinde karaya çıkma ihtiyacı duyduğunu dile getiren Gökoğlu, “Ancak her yer insan, canlının çıkabileceği yer yok. Benim yaşam alanından çıkın der gibi. Isırmaların genelde öğleye doğru yaşandığını biliyoruz. Sığ sularda ısırma vakası yaşanıyor. Oysa kaplumbağa Çıralı’da da var, orada bu durum yok. Bizim Lara’da su sığdır. Parlayan bir denizanası gibi düşünüp bir ısırma yapıyor. Ezme şeklinde bunu yapıyor. İnsan korkuyla irkildiği zaman canlı da kaçıyor. Bir de bu dönem yavrularının çıkış zamanı, belki de iç güdüsel olarak kıyıda ebeveyn koruma durumu var. Bu amaçla da olabilir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

