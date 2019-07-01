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Antalya'da feci kaza! Rehber hayatını kaybetti

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 01.07.2019 17:00 | Son Güncelleme

Antalya Alanya'da servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan rehber, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazayı duyup gelen bir yakını cep telefonuyla olayı haber verirken gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da feci kaza! Rehber hayatını kaybetti

Olay öğle saatlerinde Okurcalar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D 400 yolu üzerinde servis aracına binmek üzere yan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve rehber olduğu öğrenilen Ahıska Türklerinden Ravil Geniyev, H. Ö. idaresindeki 07 HZB 31 plakalı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İlk incelemesi yine olay yerinde yapılan rehberin cenazesi morga kaldırıldı. Bu arada kazayı haber alıp olay yerine gelen ve yakını olduğu öğrenilen bir kişi, cenazenin yanına oturup uzun süre gözyaşı döktü. Telefonla arayıp kaza hakkında diğer yakınlarına bilgi veren adam, konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KAZA OLMUŞ

Mahallede bulunan vatandaşlar o bölgede yaya geçidi ve hız sınırı tabelası olmadığı için araçların yan yolu otoban gibi kullandıklarını ve çok süratli geçtiklerini, daha önce de birçok kaza olduğunu söyledi.

Vatandaşlar bu bölgede tabela ve yer çizgisi yapılarak araçların dikkatli geçmesini istediler.

Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma tarafından gözlem altına alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kaza

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