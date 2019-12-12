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Antalya'da iğrenç olay! Madde etkisi altındayken cinsel ilişkiye girip...

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altındayken kendisine cinsel istismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü ve bu yüzden aralarında husumet bulunan U.A.'yı bıçakla ağır yaralayan Halis S. (27), tutuklandı.

Antalya'da iğrenç olay! Madde etkisi altındayken cinsel ilişkiye girip...

Olay, Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Halis S., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen U.A.'yı çalıştığı iş yerinden dışarı çağırıp, bıçakla yaraladı. Karnından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan U.A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan Halis S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis merkezinde ifade vermeyi reddeden Halis S., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Halis S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 1'inci sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İSTİSMAR VE UYGUNSUZ FOTOĞRAF İDDİASI

Bu arada, Halis S.'nin olaydan bir gün önce U.A. hakkında şikayet dilekçesi verdiği belirtildi. U.A.'dan uyuşturucu madde alıp kullanan Halis S.'nin, uyuşturucu maddenin etkisi altındayken, U.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunup, ilişkiye girdiği ve uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisine gönderdiği, ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı öne sürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya manvgat uyuşturucu cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne iğrenç bi muhabbet Allah ıslah etsin
yap ondan sonra bu işden nasıl sıyrılırım diye adam öldür. sonrada bana tecavüz etti de... yalanını yesinler..
GUZELIM MANAVGAT BOYLE INSANLARLA COGALDI
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