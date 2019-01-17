TREND

Antalya'da korkunç olay! Detaylar ortaya çıktı: Ellerini kelepçeleyip, diri diri yakmışlar

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 17.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Antalya'da kaybolduktan bir hafta sonra ormanlık alanda cesedi bulunan ve İran uyruklu 3 kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan kuyumcu Vedat Şenay'ın (54), elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra diri diri ateşe verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da korkunç olay! Detaylar ortaya çıktı: Ellerini kelepçeleyip, diri diri yakmışlar

3 İranlının tutuklu olarak yargılandığı davadan mütaalasını açıklayan savcı, "Canlı bedenine benzin dökmek ve kumaş parçalarıyla tutuşturmak suretiyle yakarak öldürdükleri anlaşılmıştır" dedi. Savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

Antalya'da, 2017 yılının Nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar İranlı Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveırımonji ile taraf avukatları katıldı. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan 3 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca Vedat Şenay'ın kesin ölüm nedeninin 'yanarak' olarak tespit edildiğini kaydeden Savcı, otopsi raporunda cesedin boksörün gard pozisyonuna yakın pozisyonda bulunduğuna, boğma izi olmasına rağmen boyunda kırığa rastlanmadığına ve vücudun bütün kemiklerinin sağlam olduğuna dikkat çekildiğini kaydetti.

'CANLI OLARAK YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR'

Savcı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, “Cesedin el bileklerinde tespiti yapılan kısmen yanmış beyaz plastik kelepçe ve bu hizada el bileği yüzünde tespiti yapılan soluk renkli yatay hat dikkate alındığında cesedin vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette travmatik bir darp cebir izine rastlanılmadığı gibi maktulün yakıldığı yere el bilekleri beyaz renkli plastik kelepçeyle bağlanmak suretiyle getirilmesi dikkate alındığında maktulün yakılmadan önce canlı vaziyette el bileklerinden bağlanarak cesedin bulunulduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzin maddesi vasıtasıyla canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir" dedi.

as

Savcı, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir büroda sanıklar ile maktulün ilk kez bir araya geldiklerini, bilinmeyen bir nedenle sanıkların maktulü darp ederek etkisiz hale getirdiklerini anlattığı mütaalasında “Sanıklar daha sonra maktulün ellerini plastik kelepçeyle bağladıktan sonra ormanlık alana götürerek canlı bedenine benzin dökmek ve kumaş parçalarıyla tutuşturmak suretiyle yakarak öldürdükleri kanaatine varılmıştır" dedi.

Savcı iddianamede 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmaları istenilen sanıklara 'iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verilmesini talep etti.

Duruşma karar için ertelendi.

(DHA)


PARTNERMetin Arolat bambaşka biri oldu!Metin Arolat bambaşka biri oldu!
Son görüntüsü ortaya çıktıSon görüntüsü ortaya çıktı
Tıp tarihinde binde bir görülüyor! Mucize...Tıp tarihinde binde bir görülüyor! Mucize...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya iranlı cinayet kuyumcu

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Dikkat! Alışveriş fişlerinde ölümcül tehlike!

Dikkat! Alışveriş fişlerinde ölümcül tehlike!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'daki kanyonda kaybolan gencin son görüntüsü ortaya çıktı

Son görüntüsü ortaya çıktı

Manisa'da mucize gibi olay! Tıp tarihinde binde bir görülüyor

Tıp tarihinde binde bir görülüyor! Mucize...

Bursa'da tarihi camiye giren hırsız imamın cübbesini çaldı

İmam açıkladı duyanlar kulaklarına inanamadı! 'Hırsız...'

Kuş sayımı yapılırken balaban gözlendi! Ender rastlanıyor

Kuş sayımı yapılırken gözlendi! Ender rastlanıyor

Türkiye'de son 10 yılda neler değişti?

#10yearschallenge akımı! Türkiye'de 10 yılda neler değişti neler

Hatay'da Berfin'in yüzüne sıvı atan saldırganın kimliği belirlendi

Berfin'e dehşeti yaşatan saldırgan öyle biri çıktı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.