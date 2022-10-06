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Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

06.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Emini ve ülkedeki kadınların mücadelesine destek için saçlarını kesti.

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşayan kadınların üç aylık el sanatları atölyesinde toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili eşitsizlikleri sorgulamalarını ve kendi güçlerini keşfetmelerini anlatan Jale İncekol yönetmenliğindeki "Narperi'nin Bileziği" belgeselinin özel gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından söyleşiye katılan yönetmen İncekol ile kadınlardan oluşan film ekibi, saçlarının bir bölümünü keserek, İran'da vefat eden Mahsa Emini ile mücadele başlatan kadınlara destek verdi.

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İncekol, gerçek hayatla oyuncuları bir araya getirmek için öncelikle Bozkurt Üretici Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir atölye başlattıklarını belirtti. Kadın üreticilerle üç ay çalıştıklarını vurgulayan İncekol, "Öğretmenlerimiz onlara el işi eğitimleri verdi. 17 üretici kadının yanı sıra 5 amatör oyuncu, 2 profesyonel oyuncu var ekipte. Ben hepsini harmanlamak istedim. Çok da anlaşılmasın istedim. Hangileri oyuncu hangileri gerçek diye. Biraz kafamız karışsın istedim." ifadesini kullandı.

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İncekol, İran'daki kız kardeşlerin büyük bir mücadele başlattığını, filmin ekibi olarak onların yanında durduklarını söylemek istediklerini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran başörtüsü film
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