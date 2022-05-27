Antalya’da sıcaklık yükseldi! Tatilciler serinlemek için plajlara akın etti

Turizm kenti Antalya’da mayıs ayının sonuna doğru hava sıcaklıkları artışa geçti. Kentte bugün hava sıcaklığı 36 derece, nem oranıysa yüzde 33 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Akdeniz’in berrak sularında serinleyen tatilciler, zaman zaman da güneşlenmeyi tercih etti. Sıcaktan dolayı cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti. Sokağa çıkan bazı yaşlı vatandaşlar ise yakıcı güneşten korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, hafta sonu öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. (İHA)



